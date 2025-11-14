Recup’ ton style défilé de mode seconde main Haguenau

La Ville de Haguenau, en partenariat avec Vetis et la Mission Locale, organise un défilé de mode seconde main. L’IUT de Haguenau, le Lycée André Siegfried, l’IFSI et le Centre Hospitalier de Haguenau ont collecté des vêtements pour l’occasion !

C’est l’aboutissement d’un projet de sensibilisation à la seconde vie du textile auprès de la jeune génération. Des box de collectes ont été installées dans chaque établissements, permettant de collecter des habits usagés. En parallèle, les jeunes de la Mission Locale ont trié et customisé des vêtements de VETIS. Deux classes d’élèves en section commerce du Lycée Siegfried ont de leur côté customisé des blazers.

Venez soutenir les mannequins amateurs qui proposeront une mode responsable

– Collection Blazers éco-chics créée par les élèves du Lycée Siegfried

– Capsule Custom-toi créée par les jeunes de la Mission locale

– Collection Studiocrea par les couturières de VETIS 0 .

English :

The City of Haguenau, in partnership with Vetis and Mission Locale, is organizing a second-hand fashion show. The IUT de Haguenau, Lycée André Siegfried, IFSI and Centre Hospitalier de Haguenau have collected clothes for the occasion!

German :

Die Stadt Haguenau organisiert in Zusammenarbeit mit Vetis und der Mission Locale eine Second-Hand-Modenschau. Die IUT Haguenau, das Lycée André Siegfried, die IFSI und das Centre Hospitalier de Haguenau haben für diesen Anlass Kleidung gesammelt!

Italiano :

La città di Haguenau, in collaborazione con Vetis e Mission Locale, organizza una sfilata di moda di seconda mano. Lo IUT di Haguenau, il Lycée André Siegfried, l’IFSI e il Centre Hospitalier de Haguenau hanno raccolto abiti per l’occasione!

Espanol :

La ciudad de Haguenau, en colaboración con Vetis y Mission Locale, organiza un desfile de moda de segunda mano. El IUT de Haguenau, el Liceo André Siegfried, el IFSI y el Centro Hospitalario de Haguenau han recogido ropa para la ocasión

