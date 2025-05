Récup’ART Pop-Up – Au Parc au Bois – Parc des Gayeulles Rennes, 18 mai 2025, Rennes.

Récup'ART Pop-Up Au Parc au Bois – Parc des Gayeulles Rennes Dimanche 18 mai, 14h00 Gratuit

Un marché de créateurs pour promouvoir l’upcycling Bijoux, mode, décoration… Une vingtaine d’exposants partageront leur savoir-faire et leur engagement pour une consommation plus durable.

Dimanche 18 mai 2025, le Parc des Bois de Rennes accueillera Récup’ART Pop-Up, un événement inédit mettant à l’honneur l’upcycling (surcyclage) et la création responsable.

Organisé par l’association Récup’ART, ce marché de créateurs réunira des artisans engagés dans la transformation de matériaux de seconde main en œuvres uniques.

Des animations et ateliers rythmeront cet après-midi placé sous le signe du réemploi et de la créativité:

* **Atelier DIY** (fait à la main) accessible à tous, autour de la création à partir de matériaux de récupération.

* **Mise en situation de handicap,** proposée sous forme d’un stand interactif de sensibilisation à l’accessibilité et à l’inclusion.

* **Exposition-vente** de créations réalisées par des créateurs professionnels et des apprenants.

* **DJ set en plein air** pour animer l’ensemble de l’événement dans une ambiance festive et conviviale.

Un marché de créateurs pour promouvoir l’upcycling (surcyclage) de bijoux, mode, décoration…

Une dizaine d’exposants partageront leur savoir-faire et leur engagement pour une consommation plus durable.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-05-18T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-05-18T20:00:00.000+02:00

0699312705 recupartpopup@gmail.com https://recupart.my.canva.site

Au Parc au Bois – Parc des Gayeulles Rue du Patis Tatelin, 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35510 Ille-et-Vilaine