Récup’Festiv Ussel
Récup’Festiv Ussel samedi 1 novembre 2025.
Récup’Festiv
3 Rue du Stade Ussel Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-01
fin : 2025-11-01
Date(s) :
2025-11-01
Recup’Festiv’
Retrouvons nous autour d’une action solidaire, de partage et de jeux !
L’Atelier Mad’O de Bort les Orgues (Ressourcerie spécialisée dans le matériel médical) et la ressourcerie le CarroUssel vous invitent à la salle polyvalente d’Ussel, à partir de 14h pour la Recup’Festiv’
Une journée festive, intergénérationnelle et solidaire pour récupérer vos anciens jouets et aides techniques médicales et leur donner une seconde vie !
L’association A Tous’Cirk proposera un spectacle de clowns à 14h30 !
Sur tout le reste de l’après midi vous trouverez des ateliers et animations autour du cirque (A Tous’Cirk) et de l’handi-sport (Handischool).
Un gouter sera offert sur place pour les petits et les grands !
N’hésitez pas à venir nombreux à cet évènement, l’entrée est gratuite pour tous ! .
3 Rue du Stade Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 64 01 58 lecarroussel19@gmail.com
English : Récup’Festiv
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Récup’Festiv Ussel a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de Tourisme de Haute Corrèze