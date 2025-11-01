Récup’Festiv Ussel

Récup’Festiv Ussel samedi 1 novembre 2025.

Récup’Festiv

3 Rue du Stade Ussel Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01

fin : 2025-11-01

Date(s) :

2025-11-01

Recup’Festiv’

Retrouvons nous autour d’une action solidaire, de partage et de jeux !

L’Atelier Mad’O de Bort les Orgues (Ressourcerie spécialisée dans le matériel médical) et la ressourcerie le CarroUssel vous invitent à la salle polyvalente d’Ussel, à partir de 14h pour la Recup’Festiv’

Une journée festive, intergénérationnelle et solidaire pour récupérer vos anciens jouets et aides techniques médicales et leur donner une seconde vie !

L’association A Tous’Cirk proposera un spectacle de clowns à 14h30 !

Sur tout le reste de l’après midi vous trouverez des ateliers et animations autour du cirque (A Tous’Cirk) et de l’handi-sport (Handischool).

Un gouter sera offert sur place pour les petits et les grands !

N’hésitez pas à venir nombreux à cet évènement, l’entrée est gratuite pour tous ! .

3 Rue du Stade Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 64 01 58 lecarroussel19@gmail.com

English : Récup’Festiv

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Récup’Festiv Ussel a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de Tourisme de Haute Corrèze