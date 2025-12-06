Récup’plantes Nérac
Récup’plantes Nérac samedi 6 décembre 2025.
Récup’plantes
17 Boulevard Pierre de Coubertin Nérac Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
La ville de Nérac distribue gratuitement les plantes qu’elle ne peut pas conserver pour l’hiver aux ateliers municipaux. Profitez-en pour redonner une seconde vie aux fleurs de Nérac !
Réservé aux Néracais. .
17 Boulevard Pierre de Coubertin Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 65 05 22 ctm1@ville-nerac.fr
