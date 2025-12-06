Récup’plantes Nérac

Récup’plantes

17 Boulevard Pierre de Coubertin Nérac Lot-et-Garonne

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

2025-12-06

La ville de Nérac distribue gratuitement les plantes qu’elle ne peut pas conserver pour l’hiver aux ateliers municipaux. Profitez-en pour redonner une seconde vie aux fleurs de Nérac !

Réservé aux Néracais. .

17 Boulevard Pierre de Coubertin Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 65 05 22 ctm1@ville-nerac.fr

