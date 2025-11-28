RECUP’TOUT Bélarga
RECUP’TOUT Bélarga vendredi 28 novembre 2025.
RECUP’TOUT
Bélarga Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28
fin : 2025-11-28
Date(s) :
2025-11-28
Venez fabriquer vos décorations pour les fêtes ou des petits cadeaux à partir de matériel de récupération.
Dans le cadre de la semaine de Européenne de Recyclage des Déchets
Venez fabriquer vos décorations pour les fêtes ou des petits cadeaux à partir de matériel de récupération.
Dans le cadre de la semaine de Européenne de Recyclage des Déchets .
Bélarga 34230 Hérault Occitanie +33 6 07 45 88 99
English :
Come and make your own holiday decorations or small gifts from recycled materials.
As part of European Waste Recycling Week
German :
Kommen Sie und stellen Sie Ihre Festtagsdekorationen oder kleine Geschenke aus Altmaterial her.
Im Rahmen der Europäischen Woche des Abfallrecyclings
Italiano :
Venite a realizzare le vostre decorazioni festive o i vostri piccoli regali con materiali riciclati.
Nell’ambito della Settimana europea del riciclo dei rifiuti
Espanol :
Venga y haga sus propios adornos festivos o pequeños regalos con materiales reciclados.
En el marco de la Semana Europea del Reciclaje de Residuos
L’événement RECUP’TOUT Bélarga a été mis à jour le 2025-11-05 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT