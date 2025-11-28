RECUP’TOUT

Bélarga Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Venez fabriquer vos décorations pour les fêtes ou des petits cadeaux à partir de matériel de récupération.

Dans le cadre de la semaine de Européenne de Recyclage des Déchets

Bélarga 34230 Hérault Occitanie +33 6 07 45 88 99

English :

Come and make your own holiday decorations or small gifts from recycled materials.

As part of European Waste Recycling Week

German :

Kommen Sie und stellen Sie Ihre Festtagsdekorationen oder kleine Geschenke aus Altmaterial her.

Im Rahmen der Europäischen Woche des Abfallrecyclings

Italiano :

Venite a realizzare le vostre decorazioni festive o i vostri piccoli regali con materiali riciclati.

Nell’ambito della Settimana europea del riciclo dei rifiuti

Espanol :

Venga y haga sus propios adornos festivos o pequeños regalos con materiales reciclados.

En el marco de la Semana Europea del Reciclaje de Residuos

