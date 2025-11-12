RECYCL’ART atelier artistique Métamorphose ressourcerie saintaise Saintes

RECYCL’ART atelier artistique

Métamorphose ressourcerie saintaise 97 rue de Taillebourg Saintes Charente-Maritime

Début : 2025-11-12 10:00:00

fin : 2025-11-12 16:00:00

2025-11-12

Le mercredi 12 novembre entre 10h et 16h, venez participer à une création collective à partir de matériaux et objets disponibles à Métamorphoses, ressourcerie saintaise. Partagez un moment créatif avec les artistes

Métamorphose ressourcerie saintaise 97 rue de Taillebourg Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 55 67 80 artfilrouge@orange.fr

English :

On Wednesday, November 12, between 10am and 4pm, come and take part in a collective creation using materials and objects available at Métamorphoses, a resourcerie in Saint-Sauveur. Share a creative moment with the artists

German :

Am Mittwoch, den 12. November, können Sie zwischen 10 und 16 Uhr an einer gemeinsamen Kreation aus Materialien und Gegenständen teilnehmen, die in Métamorphoses, dem Recyclingzentrum von Saint-Sainte, erhältlich sind. Teilen Sie einen kreativen Moment mit den Künstlern

Italiano :

Mercoledì 12 novembre, tra le 10.00 e le 16.00, partecipate a una creazione collettiva con materiali e oggetti disponibili presso Métamorphoses, la resourcerie di Saint-Sauveur. Condividete un momento di creatività con gli artisti

Espanol :

El miércoles 12 de noviembre, entre las 10.00 y las 16.00 horas, participe en una creación colectiva a partir de materiales y objetos disponibles en Métamorphoses, la resourcerie de Saint-Sauveur. Comparta un momento creativo con los artistas

L’événement RECYCL’ART atelier artistique Saintes a été mis à jour le 2025-11-08 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge