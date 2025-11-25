Recycle & Résonne – par Ô P’tits Coins Le 20 mille Nantes

Recycle & Résonne – par Ô P’tits Coins Le 20 mille Nantes mardi 25 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-25 16:30 – 18:00

Gratuit : non 25 €/atelier ou le cycle de 4 séances à 80 € (20 €/atelier) Enfants à partir de 6 ans

4 séances pour créer jouer et écouter avec La Fabrique à Zic ! Venez découvrir les sons du bambou à travers un atelier ludique et créatif ! Ce cycle de 4 séances vous propose de fabriquer quatre instruments de musique autour du bambou (les mardis de 16h30 à 18h les 23 septembre, 7 octobre, 25 novembre et 9 décembre 2025) : 1 – la flûte de pan / ou flûte indienne 2 – le tambour hochet 3- – le chocalho 4 – le carillon Jeune public à partir de 6 ans Boisson offerte et matériel fourni.

Le 20 mille Doulon – Bottière Nantes 44300

0625809091 https://optitscoins.fr/les-ateliers/recycle-resonne