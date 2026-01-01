Recycler venez réparer votre matériel avec l’association la Générale Marabille maison du temps libre Thaon

Recycler venez réparer votre matériel avec l’association la Générale Marabille

maison du temps libre 15 bis grande rue Thaon Calvados

Début : 2026-01-10 14:00:00

fin : 2026-01-10 18:00:00

2026-01-10

Le CCAS de thaon organise une animation avec la Générale Marabille aide à la réparation de petits matériels. .

maison du temps libre 15 bis grande rue Thaon 14610 Calvados Normandie +33 2 31 80 01 50 ccas.mairiethaon14@orange.fr

