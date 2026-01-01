Recycler venez réparer votre matériel avec l’association la Générale Marabille maison du temps libre Thaon
Recycler venez réparer votre matériel avec l’association la Générale Marabille maison du temps libre Thaon samedi 10 janvier 2026.
Recycler venez réparer votre matériel avec l’association la Générale Marabille
maison du temps libre 15 bis grande rue Thaon Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-10 14:00:00
fin : 2026-01-10 18:00:00
Date(s) :
2026-01-10
Le CCAS de thaon organise une animation avec la Générale Marabille aide à la réparation de petits matériels. .
maison du temps libre 15 bis grande rue Thaon 14610 Calvados Normandie +33 2 31 80 01 50 ccas.mairiethaon14@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Recycler venez réparer votre matériel avec l’association la Générale Marabille
L’événement Recycler venez réparer votre matériel avec l’association la Générale Marabille Thaon a été mis à jour le 2025-12-31 par OT Caen la Mer