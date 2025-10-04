RECYCLO LOCO Tiers-Lieux en Bigorre Bagnères-de-Bigorre

RECYCLO LOCO Tiers-Lieux en Bigorre Bagnères-de-Bigorre samedi 4 octobre 2025.

RECYCLO LOCO

Tiers-Lieux en Bigorre BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Début : 2025-10-04 12:00:00

fin : 2025-10-04 17:00:00

2025-10-04

12H REPAS PARTAGÉ

Pour tous ceux qui souhaitent participer à la gratiféria et aux ateliers de

l’après-midi, venez manger avec nous sous forme d’auberge espagnole où

chacun amène quelque chose. Nous en profiterons pour vous présenter

notre activité de prêt de vaisselle réutilisable !

14h 17h GRATIFÉRIA

Vide grenier gratuit ! Donnez, prenez…

RÉPAREZ VOTRE VÉLO !

Atelier mécanique d’autoréparation de vélo (en continu avec possibilité de

réserver des créneaux individuels sur place).

TOUT SAVOIR SUR LE COMPOSTAGE PARTAGÉ

Échangez sur la pratique du compostage avec deux temps forts le premier

de 14h30 à 15h avec la présentation des sites de compostage partagés

actuels et à venir de la ville de Bagnères-de-Bigorre, puis à 15h30, la

cariole à compost.

Le SYMAT (Syndicat Mixte de collecte des déchets) a le plaisir d’annoncer la 6ème édition du Festival (presque) Zéro Déchet 65, qui se tiendra du mercredi 1 octobre au samedi 4 octobre 2025 sur l’ensemble du territoire des Hautes-Pyrénées.

Pour cette 6ème édition, plus de 65 animations sont prévues sur l’ensemble du territoire, autour de thématiques variées ateliers DIY (Do It Yourself), jardinage au naturel, consommation responsable, réemploi, ciné-débat, spectacles, conférences, disco soupe et bien plus encore. Ces événements, conçus pour tous les publics, ont pour objectif de susciter l’intérêt et l’engagement de chacun en faveur de pratiques respectueuses de l’environnement. .

Tiers-Lieux en Bigorre BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

12PM SHARED LUNCH

For all those wishing to take part in the afternoon’s gratiferia and workshops

afternoon workshops, come and eat with us in the form of a « auberge espagnole »

where everyone brings something to eat. We’ll also take the opportunity to present

our reusable tableware lending service!

2pm 5pm GRATIFERIA

Free garage sale! Donate, take?

REPAIR YOUR BIKE!

Bicycle self-repair workshop (ongoing, with the possibility of

possibility of reserving individual slots on site).

EVERYTHING YOU NEED TO KNOW ABOUT SHARED COMPOSTING

Discuss the practice of composting at two events: the first

from 2.30pm to 3pm, with a presentation of current and future

sites in Bagnères-de-Bigorre, then at 3:30 pm, the compost cariole

compost cariole.

German :

12 UHR GEMEINSAMES ESSEN

Für alle, die an der Gratiféria und den Workshops des

am Nachmittag teilnehmen, essen Sie mit uns in Form einer Auberge espagnole, bei der

jeder etwas mitbringt. Wir werden die Gelegenheit nutzen, um Ihnen Folgendes vorzustellen

unsere Tätigkeit des Verleihs von wiederverwendbarem Geschirr vorzustellen!

14.00 17.00 Uhr GRATIFERIA

Kostenloser Flohmarkt! Spenden Sie, nehmen Sie?

REPARIEREN SIE IHR FAHRRAD!

Mechanische Werkstatt zur Selbstreparatur von Fahrrädern (durchgehend, mit der Möglichkeit, Zeitfenster zu reservieren)

reservierung von individuellen Zeitfenstern vor Ort).

ALLES ÜBER GEMEINSAME KOMPOSTIERUNG

Tauschen Sie sich über die Praxis des Kompostierens mit zwei Highlights aus: 1

von 14:30 bis 15:00 Uhr mit der Vorstellung der Standorte für Gemeinschaftskompost

aktuellen und zukünftigen der Stadt Bagnères-de-Bigorre, dann um 15.30 Uhr die

kompostkarren.

Italiano :

oRE 12:00 PASTO CONDIVISO

Per tutti coloro che desiderano partecipare alla gratiferia e ai laboratori pomeridiani

pomeriggio, venite a mangiare con noi sotto forma di « auberge espagnole », dove tutti

dove ognuno porta qualcosa da mangiare. Coglieremo anche l’occasione per presentare

il nostro servizio di prestito di stoviglie riutilizzabili!

14:00 17:00 GRATIFERIA

Vendita gratuita di oggetti in garage! Donate, prendete?

RIPARA LA TUA BICICLETTA!

Laboratorio di auto-riparazione di biciclette (in corso, con possibilità di prenotazione

è possibile prenotare singole fasce orarie in loco).

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SUL COMPOSTAGGIO CONDIVISO

Discutere la pratica del compostaggio con due momenti salienti: il primo

dalle 14.30 alle 15.00, con la presentazione dei siti di compostaggio condiviso attuali e futuri

e futuri siti di compostaggio condiviso a Bagnères-de-Bigorre, poi alle 15.30, il

compost cariole.

Espanol :

12H COMIDA COMPARTIDA

Para todos aquellos que deseen participar en la gratiferia y en los talleres de la tarde

tarde, vengan a comer con nosotros en forma de « auberge espagnole », donde cada uno

donde cada uno trae algo de comer. También aprovecharemos para presentar

¡nuestro servicio de préstamo de vajilla reutilizable!

14:00 17:00 GRATIFERIA

¡Venta de garaje gratuita! Dona, llévate?

¡REPARA TU BICI!

Taller de autorreparación de bicicletas (en curso, con posibilidad de reservar

se pueden reservar franjas horarias individuales in situ).

TODO LO QUE HAY QUE SABER SOBRE EL COMPOSTAJE COMPARTIDO

Debatir sobre la práctica del compostaje con dos momentos destacados: el primero

de 14.30 a 15.00 horas con una presentación de los actuales y futuros emplazamientos de compostaje compartido

y futuros lugares de compostaje compartido en Bagnères-de-Bigorre y, a continuación, a las 15.30 h, la

carioca del compost.

