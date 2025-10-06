RED BEANS & PEPPER SAUCE – New Morning Paris

RED BEANS & PEPPER SAUCE – New Morning Paris lundi 6 octobre 2025.

RED BEANS & PEPPER SAUCE Début : 2025-10-06 à 20:00. Tarif : – euros.

MUSIC FOR EVER PRODUCTION PRÉSENTE : RED BEANS & PEPPER SAUCEAvec leur nouvel opus, Supernova, les Red Beans & Pepper Sauce livrent un album incandescent où classic rock et soul fusionnent avec une intensité rare. Riffs puissants, rythmes envoûtants et voix saisissante, Supernova est un voyage au cœur même de l’essence d’un groupe en perpétuelle quête d’intensité et de passion. Un album sublimé par les contributions de 9 invités d’exception lors de collaborations mémorables (Fred Wesley, Yarol Poupaud, Manu Lanvin, Boney Fields, Emmanuel Djob, Fred Chapellier, Johnny Gallagher, Rabie Houti et Sax Gordon). Ils puisent leur inspiration aussi bien chez Jimi Hendrix, que chez Led Zeppelin, Sly & The Family Stone, Lenny Kravitz, Deep Purple ou Mother’s Finest, et se sont forgé une solide réputation en France et hors de l’hexagone avec plus de 500 concerts à leur actif.« La puissance de feu d’un croiseur ! » ROLLING STONE « Rock classique qui déménage. » ROCK&FOLK « Rock, funk, ballade, ils envoient ! » SOULBAG

Vous pouvez obtenir votre billet ici

New Morning 7-9, RUE DES PETITES ECURIES 75010 Paris 75