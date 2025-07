RED BULL 400 Courchevel

RED BULL 400 Courchevel dimanche 13 juillet 2025.

RED BULL 400

Courchevel Courchevel Savoie

Red Bull 400 prêt à relever le défi ?



400 mètres, ça paraît court… jusqu’à ce que tu sois face à une pente à 36°, en train de sprinter en montée, les jambes en feu et le souffle coupé. Bienvenue dans la course la plus raide du monde !

Courchevel Courchevel 73120 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 51 09 88 contact@courchevelsportsoutdoor.com

English : RED BULL 400

Red Bull 400 ready to take on the challenge

German : RED BULL 400

Red Bull 400: Bereit für die Herausforderung?



400 Meter scheinen kurz zu sein? bis du vor einem 36° steilen Abhang stehst, bergauf sprintest, deine Beine brennen und dir stockt der Atem. Willkommen beim steilsten Rennen der Welt!

Italiano : RED BULL 400

Red Bull 400: pronti per la sfida?



400 metri possono sembrare pochi, finché non ci si trova di fronte a una pendenza di 36°, sprintando in salita, con le gambe in fiamme e il fiatone. Benvenuti alla corsa più ripida del mondo!

Espanol : RED BULL 400

Red Bull 400: ¿preparado para el desafío?



400 metros pueden no parecer gran cosa… hasta que te enfrentas a una pendiente de 36°, esprintando cuesta arriba, con las piernas ardiendo y sin aliento. Bienvenido a la carrera más empinada del mundo

