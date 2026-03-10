Red Bull Paret Vous Cauterets Cauterets Samedi 14 mars, 09h00 Gratuit

Course festive de parets (luges en bois traditionnelles) réunissant 200 participants à Cauterets, avec musique et ambiance conviviale.

Red Bull Paret Vous – Cauterets, samedi 14 mars 2026

La célèbre course déjantée Red Bull Paret Vous s’installe pour la première fois à Cauterets (Hautes-Pyrénées). Inspiré du paret, une petite luge en bois née au XIXᵉ siècle dans les villages alpins, l’événement revisite cette tradition montagnarde dans une version festive et spectaculaire.

Le principe : 200 participants majeurs (18 ans et +), costumés ou non, s’élancent en même temps sur une descente enneigée à bord de ces luges minimalistes à patin unique, connues pour leur maniabilité… et leurs trajectoires parfois imprévisibles. La journée débute par des essais et la remise des dossards, avant la grande course à 17h, suivie d’une remise des trophées et d’un afterparty sur le front de neige.

Ouvert gratuitement au public, l’événement attire en moyenne un public de jeunes adultes (environ 25-35 ans) amateurs de sports de glisse et d’expériences insolites. L’ambiance est assurée par des DJs et animateurs, avec une programmation musicale électro et house, typique des événements Red Bull.

Entre compétition ludique, déguisements, musique et ambiance de station, Red Bull Paret Vous promet une journée spectaculaire et conviviale, parfaite pour découvrir une tradition alpine revisitée dans une atmosphère festive.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-14T09:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-14T18:00:00.000+01:00

https://participate.redbull.com/fr/events/red-bull-paret-vous/2026

Cauterets cauterets Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées



