Red Cardell Plabennec

Red Cardell Plabennec samedi 27 septembre 2025.

Red Cardell

Espace culturel Le Champ de Foire Plabennec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 20:30:00

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Red Cardell est un groupe formé à Quimper en 1992 ayant enregistré vingt-trois albums dont cinq live, et joué lors de près de deux mille concerts dans toute l’Europe et l’Amérique du Nord Festival des Vieilles Charrues, Eurockéennes, Les Francofolies de La Rochelle, Printemps de Bourges, Festival du Bout du Monde, Festival Interceltique de Lorient, Le Zénith Nantes

Métropole et Paris-Bercy Arena…

Ils ont également joué en Ukraine, Finlande, Allemagne, Belgique, Suisse, Espagne, Italie, Chypre, États-Unis,

Canada, Australie…

Ils se définissent comme un groupe de musique populaire ouvert sur le monde. Outre leurs collaborations avec des artistes français (Bagad Kemper, Yann Tiersen, Christophe Miossec, Dan ar Braz, Thomas Fersen, Stéphane Mellino des Négresses Vertes…), africains (Farid Aït Siameur…) et ukrainiens (Oleg Skrypka, Gourtopravci…), ils se sont également produits avec des

musiciens britanniques ou américains, que ce soit sur disques ou en live. Ces artistes incluent Jimme O’Neill (The Silencers), Dr Das (Asian Dub

Foundation), Dave Pegg (Fairport Convention, Jethro Tull), Tanya Morgan…

Inclassable, leur musique est principalement un mélange de musique bretonne, de musique slave, latine ou berbère avec du blues, du rock, du folk, du punk et de la chanson

française. .

Espace culturel Le Champ de Foire Plabennec 29860 Finistère Bretagne +33 2 98 30 78 95

