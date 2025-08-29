Red Cosmic Orchestra en concert Camping du plan d’eau Céaux-d’Allègre

Red Cosmic Orchestra en concert Camping du plan d’eau Céaux-d’Allègre vendredi 29 août 2025.

Red Cosmic Orchestra en concert

Camping du plan d’eau 302 impasse du camping Céaux-d’Allègre Haute-Loire

Début : 2025-08-29 20:30:00

fin : 2025-08-29 23:00:00

2025-08-29

Red Cosmic Orchestra revient au camping pour une soirée exceptionnelle. Pendant ce voyage cosmique, ils explorent les genres en proposant du rock, du funk, de l’électro et le hip hop.

Camping du plan d’eau 302 impasse du camping Céaux-d’Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 66 81 23 campingduplandeau43@gmail.com

English :

Red Cosmic Orchestra returns to the campsite for an exceptional evening. During this cosmic voyage, they explore different genres with rock, funk, electro and hip hop.

German :

Red Cosmic Orchestra kehrt für einen außergewöhnlichen Abend auf den Campingplatz zurück. Während dieser kosmischen Reise erforschen sie die Genres und bieten Rock, Funk, Elektro und Hip Hop.

Italiano :

La Red Cosmic Orchestra torna in campeggio per una serata eccezionale. Durante questo viaggio cosmico, esploreranno diversi generi con rock, funk, electro e hip hop.

Espanol :

Red Cosmic Orchestra vuelve al camping para una velada excepcional. Durante este viaje cósmico, explorarán diferentes géneros con rock, funk, electro y hip hop.

L’événement Red Cosmic Orchestra en concert Céaux-d’Allègre a été mis à jour le 2025-08-22 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay