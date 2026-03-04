Red Hot Chilli Peppers Tribute

Grimaucourt-près-Sampigny Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Dimanche 2026-04-11 18:30:00

fin : 2026-04-11 23:59:00

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-12

Concert

Le show des Red Hat Chicky Players est un condensé d’énergie et de partage.

A l’instar du groupe auquel ils rendent un hommage sincère et puissant, les Red Hat Chicky Players pimentent leur set grâce à une présence scénique de tous les instants et à des séquences d’improvisation collective.

Un son précis et fidèle pour un live détonnant et dynamique !

Repas

* 2 tacos volaille mariné au citron + 1 tacos bœuf épicé

* Frites et assaisonnement

* Nachos nature ou cheddar

* Dessert

Réalisé par le restaurant Les Tanneurs de Commercy

Toutes les informations pratiques (menu, navette, horaires): https://www.brasserie-hopfarmer.fr/programmation/

Billetterie repas (place limitées) https://www.billetweb.fr/red-hot-chili-peppers-tributeTout public

Grimaucourt-près-Sampigny 55500 Meuse Grand Est +33 6 82 99 40 14

English :

Concert

The Red Hat Chicky Players show is a compendium of energy and sharing.

Like the band to whom they pay a sincere and powerful tribute, the Red Hat Chicky Players spice up their set with a constant stage presence and collective improvisation sequences.

A precise, faithful sound for an explosive, dynamic live show!

Meals

* 2 lemon-marinated poultry tacos + 1 spicy beef taco

* French fries and seasoning

* Plain or cheddar nachos

* Dessert

Produced by Les Tanneurs restaurant in Commercy

All practical information (menu, shuttle, timetable): https://www.brasserie-hopfarmer.fr/programmation/

Meal tickets (limited seating): https://www.billetweb.fr/red-hot-chili-peppers-tribute

