Red Hot Chilli Peppers Tribute Grimaucourt-près-Sampigny
Red Hot Chilli Peppers Tribute Grimaucourt-près-Sampigny samedi 11 avril 2026.
Red Hot Chilli Peppers Tribute
Grimaucourt-près-Sampigny Meuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Dimanche 2026-04-11 18:30:00
fin : 2026-04-11 23:59:00
Date(s) :
2026-04-11 2026-04-12
Concert
Le show des Red Hat Chicky Players est un condensé d’énergie et de partage.
A l’instar du groupe auquel ils rendent un hommage sincère et puissant, les Red Hat Chicky Players pimentent leur set grâce à une présence scénique de tous les instants et à des séquences d’improvisation collective.
Un son précis et fidèle pour un live détonnant et dynamique !
Repas
* 2 tacos volaille mariné au citron + 1 tacos bœuf épicé
* Frites et assaisonnement
* Nachos nature ou cheddar
* Dessert
Réalisé par le restaurant Les Tanneurs de Commercy
Toutes les informations pratiques (menu, navette, horaires): https://www.brasserie-hopfarmer.fr/programmation/
Billetterie repas (place limitées) https://www.billetweb.fr/red-hot-chili-peppers-tributeTout public
Grimaucourt-près-Sampigny 55500 Meuse Grand Est +33 6 82 99 40 14
English :
Concert
The Red Hat Chicky Players show is a compendium of energy and sharing.
Like the band to whom they pay a sincere and powerful tribute, the Red Hat Chicky Players spice up their set with a constant stage presence and collective improvisation sequences.
A precise, faithful sound for an explosive, dynamic live show!
Meals
* 2 lemon-marinated poultry tacos + 1 spicy beef taco
* French fries and seasoning
* Plain or cheddar nachos
* Dessert
Produced by Les Tanneurs restaurant in Commercy
All practical information (menu, shuttle, timetable): https://www.brasserie-hopfarmer.fr/programmation/
Meal tickets (limited seating): https://www.billetweb.fr/red-hot-chili-peppers-tribute
