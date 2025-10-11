REDA SEDDIKI – SALLE COPPELIA La Fleche

ANIMATION ET CULTURE LE CARROI PRÉSENTE : REDA SEDDIKIRÉDA SEDDIKI – IRONIE DE L’HISTOIRESamedi 11 octobre 2025 20h30 Salle CoppéliaSi une blague peut faire rire comme elle peut faire pleurer, ce spectacle vous fera pleurer de rire… Réda Seddiki ce n’est pas un choix c’est une décision !Il s’impose dans nos profonds intérieurs et nous grave de son empreinte. Tantôt enjoué, tantôt bouleversé, tantôt attendri, parfois révolté… mais toujours amusé. Le pire n’existe pas puisqu’il faut en rire ! Loin des manichéismes et des blagues attendues, ce spectacle vous emmène là où vous ne seriez pas allés seuls.Laissez vos idées toutes faites à la porte et entrez.

SALLE COPPELIA ESPLANADE PIERRE MENDÈS-FRANCE 72200 La Fleche 72