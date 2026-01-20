Redadeg 2026 Course de relais solidaire Plobannalec-Lesconil

Redadeg 2026 Course de relais solidaire

A l’occasion du passage de la Redadeg dans le bourg de Saint-Jean une animation musicale et dansée vous est proposée.

La course arrivera à hauteur de la rue du Cap Sizun vers 18h30.

L’animation se déroulera sur la place de la République.

Possibilité de découvrir ou redécouvrir les jeux de la maison des jeux bretons sur place.

La Redadeg est une course de relais solidaire, festive et populaire, sans compétition, ouverte à tous. Les familles, jeunes et moins jeunes, enfants, parents et grands-parents courent ensemble. L’enjeu est de transporter un message en breton à travers la Bretagne, sans s’arrêter et le grand gagnant est la langue bretonne.

L’événement mobilise des milliers de personnes à travers les cinq départements bretons et génère un enthousiasme communicatif.

Les kilomètres sont vendus aux particuliers, aux collectivités, aux entreprises, aux associations… c’est à dire à toute personne privée ou morale souhaitant contribuer à l’événement et apporter son soutien à la langue bretonne. Les bénéfices sont redistribués à des projets qui favorisent l’usage de la langue au quotidien dans la vie sociale et familiale.

Le succès immédiat de l’évènement s’est confirmé au fil des éditions, générant une croissance continue et importante autant sur la distance du parcours que sur le montant des sommes collectées.

DÉROULEMENT

A chaque kilomètre, une personne prend le bâton-témoin et porte le maillot numéroté de son kilomètre. Elle est le porteur du témoin qui contient un message en breton. Ce message et son auteur, gardés secrets jusqu’à l’arrivée, est lu sur scène devant le public et lance la fête.

Au delà de l’achat du kilomètre qui donne le droit de porter le témoin, la participation est totalement ouverte et gratuite. Tout le monde peut suivre le porteur de témoin, pour l’accompagner, le soutenir, pour le plaisir et surtout pour soutenir la langue bretonne.

