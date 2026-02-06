REDCACTUS POKER Murviel-lès-Béziers
REDCACTUS POKER Murviel-lès-Béziers lundi 9 février 2026.
REDCACTUS POKER
5 Rue du Pounchou Murviel-lès-Béziers Hérault
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-09
fin : 2026-02-09
Date(s) :
2026-02-09 2026-02-16 2026-02-23 2026-03-02 2026-03-09 2026-03-16 2026-03-23 2026-03-30 2026-04-06 2026-04-13 2026-04-20 2026-04-27
Ligue Nationale Redcactus poker partenaire PokerStars, gratuit tous les lundi soir à partir de 19h30 à La Casa Del Gusto.
Ligue Nationale Redcactus poker partenaire PokerStars, gratuit tous les lundi soir à partir de 19h30 à La Casa Del Gusto. .
5 Rue du Pounchou Murviel-lès-Béziers 34490 Hérault Occitanie +33 7 78 79 03 90 lacasadelgustobyfrancky@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
National League redcactus poker partner PokerStars free every Monday evening from 7:30 p.m
L’événement REDCACTUS POKER Murviel-lès-Béziers a été mis à jour le 2026-02-02 par 34 OT AVANT-MONTS