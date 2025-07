(Re)Découverte des états modifiés de conscience HEC Alumni Paris

(Re)Découverte des états modifiés de conscience avec HEC Alumni

Venez plonger au cœur d’un état modifié de conscience grâce au rythme envoûtant du tambour chamanique !

Chères amies et chers amis du Club SpiritualitéS,

En 2019, les stages que nous avions organisés avec Corine Sombrun nous avaient offert des expériences profondes de transe cognitive, marquantes pour plusieurs d’entre nous. Aujourd’hui, nous ressentons l’appel de renouer avec ces moments magiques et transformateurs.

Rejoignez-nous pour une soirée immersive, où nous reviendrons aux sources chamaniques de la transe. Aux côtés de Marie Regnault (H88), nous expérimenterons ensemble deux voyages chamaniques, portés par les battements hypnotiques du tambour.

Pour vous connecter à l’énergie collective du cercle, pour vous harmoniser avec votre être intérieur, et peut-être rencontrer vos esprits ou vos guides, joignez-vous à nous !

Nous limitons le nombre de places à 20 personnes afin que vous puissiez vivre un moment intime et de qualité. Nous vous invitons à apporter un tapis de yoga ou un plaid sur lequel vous allonger.

Inscrivez-vous vite pour avoir l’opportunité de vivre une soirée hors du temps, où chaque battement de tambour vous rapprochera un peu plus de votre essence spirituelle.

Au 3 juillet pour celles et ceux que ça tente ! Avec notre gratitude et notre enthousiasme,

Le Bureau du Club, Marie Regnault, Céline Bonis, Denis Boutte, Ophelia Didriche, Olivier Guérinault, Ghita Morssi Barakat, Marina Nichelatti

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-03T19:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-03T21:30:00.000+02:00

https://www.hecalumni.fr/fr/event/re-decouverte-des-etats-modifies-de-conscience/2025/06/29/12697

HEC Alumni 9 avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris Quartier des Champs-Élysées Paris 75008 Paris