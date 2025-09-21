Redécouvrez Bassy à travers son patrimoine architectural et naturel. parking de la nouvelle salle des fêtes Bassy

Redécouvrez Bassy à travers son patrimoine architectural et naturel. parking de la nouvelle salle des fêtes Bassy dimanche 21 septembre 2025.

Redécouvrez Bassy à travers son patrimoine architectural et naturel. Dimanche 21 septembre, 14h00 parking de la nouvelle salle des fêtes Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

À l’occasion des Journées du Patrimoine 2025 consacrées au patrimoine architectural, nous vous proposons de redécouvrir les principaux éléments patrimoniaux de Bassy — qu’ils soient bâtis ou naturels — au fil d’un parcours d’environ 4 km.

Départ : 64 Route de Crie (parking de la nouvelle salle des fêtes)

Dimanche 21 septembre à 14h00

parking de la nouvelle salle des fêtes 64 route de Crie, 74910 BASSY Bassy 74910 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

À l’occasion des Journées du Patrimoine 2025 consacrées au patrimoine architectural, nous vous proposons de redécouvrir les principaux éléments patrimoniaux de Bassy — qu’ils soient bâtis ou naturels…

Commune de Bassy