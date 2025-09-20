(Re)découvrez la cathédrale de Pamiers ! Cathédrale Saint-Antonin Pamiers

(Re)découvrez la cathédrale de Pamiers ! Cathédrale Saint-Antonin Pamiers samedi 20 septembre 2025.

(Re)découvrez la cathédrale de Pamiers ! 20 et 21 septembre Cathédrale Saint-Antonin Ariège

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T12:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

⛪ Découvrez la cathédrale Saint-Antonin, joyau du patrimoine appaméen

Plongez dans l’histoire de ce monument emblématique de Pamiers, construit au XIIᵉ siècle et transformé au fil des siècles jusqu’au XIXᵉ siècle. La cathédrale Saint-Antonin dévoile une architecture majestueuse, marquée par les époques et les styles.

Une visite incontournable pour les passionnés d’histoire, d’architecture et de patrimoine religieux !

Renseignements auprès de la Maison des Œuvres diocésaines

05 61 60 93 90

Cathédrale Saint-Antonin Place du Mercadal, 09100 Pamiers, France Pamiers 09100 Ariège Occitanie En 1499, l’église du Mercadal est élevée au rang de cathédrale. Cet édifice est la première église de la ville construite au XIIe siècle. Il n’en subsiste actuellement que le portail roman et les chapiteaux historiés. Au XIIIe siècle, l’église est agrandie. Il ne reste de cette intervention que le clocher-porche. La cathédrale est en partie détruite entre 1557 et 1577. En 1662 début la reconstruction avec intégration des parties sauvées. L’édifice se compose d’une nef unique avec chapelles, terminée par un chevet à cinq pans. A la Révolution, l’église sert d’entrepôt pour les fourrages de l’armée. Divers restaurations sont entreprises au cours du XIXe siècle, après le rétablissement du siège (choeur, clocher et toitures de 1833 à 1875, abside et transept de 1851 à 1863…). Le maître-autel est construit entre 1838 et 1847.

⛪ Découvrez la cathédrale Saint-Antonin, joyau du patrimoine appaméen

© Jacques Valat