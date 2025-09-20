(Re)découvrez La Mounière – Maison des mémoires de la ville de Septfonds La Mounière – Maison des Mémoires de Septfonds Septfonds

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

À la découverte de La Mounière – Maison des mémoires

Septfonds – Entrée gratuite

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, La Mounière – Maison des mémoires vous ouvre grand ses portes !

Venez explorer ce lieu unique, où se croisent trois mémoires locales mêlant grande Histoire et histoires du quotidien. Chacune raconte un peu de nous, éclaire le monde qui nous entoure et nourrit notre regard sur le présent.

Une visite à la fois sensible, enrichissante… et essentielle.

La Mounière – Maison des Mémoires de Septfonds 15 rue des déportés, 82240, Septfonds Septfonds 82240 Saintou Tarn-et-Garonne Occitanie http://www.septfonds-la-mouniere.com Un village, petit par sa taille mais grand par son Histoire.

À l’éclairage de la thématique du déplacement de populations, des valeurs d’accueil et d’hospitalité, venez observer comment le développement de l’activité chapelière au XIXe siècle a façonné l’architecture du village et comment la présence du Camp de Judes, ouvert en 1939 pour l’accueil des réfugiés espagnols de la Retirada, a fait de Septfonds un haut lieu de mémoire des conflits de la Seconde Guerre mondiale.

Partez à la rencontre des personnalités locales, dont l’aviateur Dieudonné Costes, qui participent à la construction de la mémoire de Septfonds.

La Mounière, a ouvert ses portes en mai 2017 et propose un espace scénographique et deux parcours pour prolonger la visite, l’un autour de la thématique chapelière l’autre autour des sites mémoriels liés au Camp de Judes.

© Emma Cazes, Office de tourisme du Quercy Caussadais