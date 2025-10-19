(Re)découvrez le château de Saint-Germain-de-Livet Saint-Germain-de-Livet
D268 Saint-Germain-de-Livet Calvados
Début : 2025-10-19 14:00:00
fin : 2025-10-19 18:00:00
2025-10-19
Ouverture exceptionnelle le 19 octobre !
Château de Saint-Germain-de-Livet ouverture exceptionnelle du joyau du
Pays d’Auge, architecture remarquable des XVe et XVIe siècles.
Accès au parc 10h30-12h30 14h-18h.
11h, 12h, 14h30, 15h30, 16h30 Visites guidées (20 min).
Gratuit, sans réservation.
11h Visite des derniers résultats des études historiques du château.
Gratuit, sans réservation.
Renseignements au 02 31 62 07 70 .
D268 Saint-Germain-de-Livet 14100 Calvados Normandie +33 2 31 62 07 70 polemuseal@agglo-lisieux.fr
English : (Re)découvrez le château de Saint-Germain-de-Livet
(Re)discover Saint-Germain-de-Livet castle
German : (Re)découvrez le château de Saint-Germain-de-Livet
(Wieder-)Entdecken Sie das Schloss von Saint-Germain-de-Livet
Italiano :
(Ri)scoprire il castello di Saint-Germain-de-Livet
Espanol :
(Re)descubrir el castillo de Saint-Germain-de-Livet
