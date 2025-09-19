(Re)Découvrez Le Jardin Botanique de La Réunion et ses bâtisses créoles Mascarin jardin botanique Saint-Leu

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T07:00:00 – 2025-09-19T16:00:00

Fin : 2025-09-21T07:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

À l’occasion de la 42e édition des Journées Européennes du Patrimoine 2025, Mascarin Le Jardin Botanique de La Réunion, vous invite à découvrir la richesse et la diversité du patrimoine architectural sous toutes ses formes. Cet événement met en lumière l’importance de notre héritage, qu’il s’agisse de monuments emblématiques, de constructions vernaculaires, de décors intérieurs ou d’objets mobiliers, témoins de l’histoire locale, nationale et européenne.

Au cœur de cette célébration, la Boutique Mascarin propose une sélection unique d’aquarelles représentant des bâtisses créoles, mettant en avant l’architecture traditionnelle de l’île. Vous pourrez également acquérir l’ouvrage « Le Patrimoine de La Réunion », un précieux recueil illustré qui dévoile la richesse du patrimoine architectural réunionnais. Les visiteurs auront l’opportunité de participer à une visite guidée historique du Domaine de Mascarin, où ils découvriront notamment l’histoire fascinante d’Armand Joseph Sosthène de Chateauvieux, figure emblématique de la région.

Ce parcours permettra d’explorer l’importance de ces constructions dans la mémoire collective et l’identité culturelle de La Réunion. Rejoignez nous pour cette immersion passionnante qui met en lumière le patrimoine architectural sous toutes ses facettes et célébrons ensemble la richesse de notre héritage lors de ces Journées Européennes du Patrimoine 2025.

Le programme :

Samedi

10h-12h : Visite guidée historique de Mascarin, Le jardin Botanique de La Réunion

14h30-15h15 : Visite guidée de la collection Réunion

Dimanche

11h-11h45 : Visite guidée de la collection

14h30-15h15 : Visite guidée de la collection Réunion

Collection Réunion : La collection Réunion représente la végétation originelle de l’ouest de l’île avant que l’homme ne transforme le paysage. Cette représentation du littoral à 800 mètres d’altitude invite à découvrir plus de 50 espèces endémiques dont la majorité est menacées et protégées. «

Dimanche : Le spectacle « Gaïa.exe – Tragédie en cinq bugs »

Mascarin jardin botanique 2 Rue du Pere Georges, Saint-Leu 97436 Saint-Leu 97436 La Réunion La Réunion 0262249227 https://terla-editions.re http://cbnm.org jardin botanique visites organisées sur rendez-vous parkings aménagés restauration sur place

