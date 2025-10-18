(Re)découvrez le jardin de la Petite Rochelle à l’automne Rémalard Rémalard en Perche

(Re)découvrez le jardin de la Petite Rochelle à l’automne

Rémalard 22, rue du Prieuré Rémalard en Perche Orne

Début : Samedi Samedi 2025-10-18 14:00:00

fin : 2025-10-19 18:00:00

2025-10-18

Au coeur du bourg de Rémalard, les dix jardins de la Petite Rochelle s’étendent sur un hectare. Au souci des accords de couleurs s’ajoute un riche patrimoine de plantes rares. Les vivaces, arbustes et arbres allient l’abondance des jardins anglais et la structuration des jardins à la française.

Pratique visite libre de 14h à 18h au 22 rue du Prieuré à Rémalard (chiens non admis). .

Rémalard 22, rue du Prieuré Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 6 03 54 34 15 jardinlapetiterochelle@gmail.com

