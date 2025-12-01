(Re)découvrez Le Petit Chaperon rouge ! Villers-Cotterêts

(Re)découvrez Le Petit Chaperon rouge !

1 Place Aristide Briand Villers-Cotterêts Aisne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 17:00:00

fin : 2025-12-20 17:45:00

Date(s) :

2025-12-20 2025-12-21

Ll était une fois, une petite fille qui s’ennuyait à la maison. Sa mère, débordée, ne voulait pas qu’elle sorte seule. Mais la petite fille décide finalement de sortir pour aller voir sa grand-mère qui habite de l’autre côté de la forêt. Une aventure théâtrale qui transcende magnifiquement le conte, une aventure poétique où tout repose sur des effets de lumières et de sonorités magiques qui subliment le jeu des acteurs.

Créé en 2004, Le Petit Chaperon rouge est le premier spectacle à destination du jeune public de Joël Pommerat. Un spectacle qui ne cesse de tourner, ici et là en France mais aussi à l’étranger. Tout le monde connaît l’histoire du Petit Chaperon rouge, un classique de la littérature jeunesse. L’adaptation de Pommerat sublime la version de Charles Perrault, la propulsant dans notre monde moderne. Car si tout semble avoir changé, les peurs de l’enfance demeurent le noir, le silence, l’inconnu. Les enfants ont beau avoir peur, ils sont téméraires. On dit même qu’ils adorent jouer à se faire peur. Peut-être la peur a-t-elle changé de camp ? Peut-être les parents projettent-ils sur leur progéniture toutes les peurs, les leurs, celles de leur enfance, celle du temps présent, celle d’un futur incertain ?

Avec Ludovic Molière ou Rodolphe Martin (en alternance), Murielle Martinelli ou Valérie Vinci (en alternance) et Isabelle Rivoal

Une création théâtrale de Joël Pommerat

Samedi 20 décembre 2025

17h

Dimanche 21 décembre 2025

11h

À partir de 6 ans .

1 Place Aristide Briand Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France

English :

Once upon a time, a little girl was bored at home. Her overworked mother didn’t want her to go out alone. But the little girl finally decides to go out and see her grandmother, who lives on the other side of the forest… A theatrical adventure for young and old alike!

German :

Es war einmal ein kleines Mädchen, das sich zu Hause langweilte. Ihre überforderte Mutter wollte nicht, dass sie allein nach draußen ging. Doch schließlich entschied sich das Mädchen, nach draußen zu gehen und ihre Großmutter zu besuchen, die auf der anderen Seite des Waldes wohnt… Ein Theaterabenteuer für kleine und große Kinder!

Italiano :

C’era una volta una bambina che si annoiava a casa. La madre, che lavorava troppo, non voleva che uscisse da sola. Ma la bambina decise finalmente di andare a trovare la nonna, che vive dall’altra parte del bosco… Un’avventura teatrale per grandi e piccini!

Espanol :

Érase una vez una niña que se aburría en casa. Su agobiada madre no quería que saliera sola. Pero la niña decide finalmente salir a ver a su abuela, que vive al otro lado del bosque… Una aventura teatral para grandes y pequeños

