(re)découvrez les musées de la ville de paris en famille ! Musée de la Libération de Paris – Musée du général Leclerc – Musée Jean Moulin PARIS

Musée d’Art Moderne de Paris – samedi 22 et dimanche 23 novembre 2025

Venez vous ressourcer face aux œuvres et en famille au Musée d’Art moderne lors d’un week-end dédié au bien être ! Visites méditatives, découvertes sensorielles, yoga, visites contées et slow visites, une approche tout en douceur des œuvres des collections, à travers des activités qui vous proposent de ralentir le rythme, de prendre le temps ensemble, petits et grands, et d’ouvrir des yeux curieux et captivés par la beauté qui vous entoure. Les artistes aussi ont su observer, patienter et faire un pas de côté pour retraduire la nature ou un portrait, ou comment le recul que l’on peut prendre sur le monde nous aide à mieux le compr

11 Av. du Président Wilson, 75116 Paris

Musée de la Libération de Paris – samedi 6 et dimanche 7 décembre 2025 Rendez-vous pour un week-end festif et gratuit spécialement dédié au public familial. Participez à une visite guidée, un jeu interactif sur tablette ou découvrez l’Histoire avec les petits héros de la série animée « Les grandes Grandes vacances ».

Pour la première fois cette année lancez-vous un défi en famille : un escape game dans les souterrains du musée avec notre création originale « Fréquence Libération » ! 4 Av. du Colonel Henri Rol-Tanguy, 75014 Paris

Musée Zadkine – samedi 13 et dimanche 14 décembre 2025 Le musée Zadkine convie les familles à un week-end créatif et musical. Petits et grands découvrent les œuvres du sculpteur dans son ancien atelier et son jardin, en écho à l’exposition temporaire qui met en lumière les liens entre le travail de l’artiste et le mouvement des Arts décoratifs.

Entre ateliers origami, personnalisation de masques, lectures de contes et interludes musicales, venez vivre une visite ludique et immersive en famille.

100bis Rue d’Assas, 75006 Paris

Les Week-ends en famille sont de retour en 2025 ! Rendez-vous chaque mois dans l’un des musées de la Ville de Paris pour un week-end festif et gratuit spécialement dédié au public familial.

