(Re)découvrez les musées de la ville de paris en famille ! Musée Zadkine PARIS

Week-end passé

Musée Zadkine – samedi 13 et dimanche 14 décembre 2025

Le musée Zadkine convie les familles à un week-end créatif et musical. Petits et grands découvrent les œuvres du sculpteur dans son ancien atelier et son jardin, en écho à l’exposition temporaire qui met en lumière les liens entre le travail de l’artiste et le mouvement des Arts décoratifs qui fête ses 100 ans cette année.

Entre ateliers origami, personnalisation de masques, lectures de contes et interludes musicaux, venez vivre une visite ludique et immersive en famille.

100bis Rue d’Assas, 75006 Paris

Plus d’informations

Les musées de la ville de Paris vous attendent pour vivre des expériences inédites et créer des souvenirs inoubliables en famille !

En 2026, retrouvez les immanquables week-ends en famille !

Cette année, vivez des expériences ludiques avec la ludothèque « A l’adresse du jeu » qui s’invite dans les musées. Réveillez votre créativité avec les ateliers pour petits et grands : arts plastiques, arts de la rue, musique, danse, jeux… Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges.

Du jeudi 01 janvier 2026 au jeudi 31 décembre 2026 :

gratuit

Modalités de réservations détaillées en fonction des lieux.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-01T01:00:00+01:00

fin : 2027-01-01T00:59:59+01:00

Date(s) :

Musée Zadkine 100 bis, rue d’Assas 75006 PARIS

https://www.parismusees.paris.fr/fr/evenements/les-week-ends-en-famille-saison-25



Afficher la carte du lieu Musée Zadkine et trouvez le meilleur itinéraire

