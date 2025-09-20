(Re)découvrir le Palais-Musée en musique ! Palais-musée des Archevêques de Narbonne Narbonne

Gratuit.

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Les instruments traditionnels catalans dans tous leurs états

Par la Cobla Tres Vents, sous la direction d’Olivier Marquès

Déambulations dans l’ensemble monumental, entre tradition et rythmes du monde

Samedi à 11h

Dimanche à 11h et à 15h

Temps musicaux en la salle des Synodes, le samedi à 16h

Palais-musée des Archevêques de Narbonne Place de l’Hotel de Ville, 11100 Narbonne, France Narbonne 11100 Aude Occitanie 0468903055 https://webmuseo.com/ws/musees-narbonne/app/collection/expo/1 Le Palais-musée, à la fois résidence et forteresse, est l’œuvre de plusieurs archevêques bâtisseurs et de Viollet-le-Duc. Le Palais des Archevêques se situe dans le centre historique. La Maison natale de Charles Trenet se trouve quant à elle à 10 minutes à pied du centre-ville. Se rendre au Palais-Musée : En bus (réseau Citibus du Grand Narbonne) : Arrêt « Les Halles », lignes A, B, C, D et E Arrêt « Jean Jaurès », lignes A, B, C, D et E Plus d’informations sur le site internet de Citibus https://www.citibus.fr/ Avec la Citadine, navette gratuite du lundi au samedi (réseau Citibus du Grand Narbonne) : Citadine 1, arrêts « Cathédrale », « Hôtel de Ville » ou « Les Halles » Citadine 2, arrêt « Les Halles » Plus d’informations sur le site internet du Grand Narbonne https://www.legrandnarbonne.com/vivre-au-quotidien/se-deplacer/en-bus/les-citadines En voiture : Situé dans une zone piétonne dans le coeur de ville, plusieurs parkings payants se trouvent à proximité du Palais-Musée des Archevêques en plus des places de stationnement : Parking Narbonne Cathédrale, Parking de Bourg, Parking Narbo […]

© Catherine Lauthelin