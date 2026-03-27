Rédèr Nouhaj : Cavalcade en Cocazie – Panno’Kids Pannonica Nantes
Rédèr Nouhaj : Cavalcade en Cocazie – Panno’Kids Pannonica Nantes dimanche 31 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-31 17:00 – 17:50
Gratuit : non 6 € 6 € Billetteries :En ligne sur pannonica.comÀ la billetterie du Pannonica/Salle Paul Fort, 9 rue Basse Porte à Nantes (mardi au vendredi de 14h à 18h) Jeune Public – Age minimum : 6 et Age maximum : 12
Concert & lutherie d’objets sauvages On ne sait pas très bien d’où vient RédèR Nouhaj… Homme de plusieurs folklores, il manie son violon comme le bûcheron sa hache : avec précision, humilité et gratitude pour l’arbre coupé. Du Caucase où il fût plongé pendant un temps certain, le mix des cultures et la mélodie brute. Des plaines bulgares traversées par les transhumances, les folles rythmiques et les costumes à poils longs. De son enfance, la joie des objets sonores improbables. Dans un concert spectaculaire, il nous ouvre les carnets de ses voyages imaginés. Du cinéma pour les oreilles… > Frédéric Jouhannet : violons, grosse caisse, pédalier d’accordéon basse, objets sonores Jeune public à partir de 6 ans Durée : 50 min. Ouverture des portes à 16h45 – Concert à 17h
Pannonica Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000
02 51 72 10 10 https://www.pannonica.com/
Afficher la carte du lieu Pannonica et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Grande Braderie de Nantes, Nantes (Centre ville), Nantes 28 mars 2026
- Journée de la parentalité, Centre de Loisirs Bout des Landes Bruyères ACCOORD, Nantes 28 mars 2026
- Fête foraine de Printemps, Cours Saint-Pierre, Nantes 28 mars 2026
- Amusez Vous ! au Parc Archipel Petite Hollande, Place Petite Hollande / Ile Gloriette, Nantes 28 mars 2026
- Carnaval des écoles Bellevue Chantenay Sainte-Anne, Parc de la Boucardière, Nantes 28 mars 2026