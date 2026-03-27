Rédèr Nouhaj : Cavalcade en Cocazie – Panno’Kids Pannonica Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-31 17:00 – 17:50

Gratuit : non 6 € 6 € Billetteries :En ligne sur pannonica.comÀ la billetterie du Pannonica/Salle Paul Fort, 9 rue Basse Porte à Nantes (mardi au vendredi de 14h à 18h) Jeune Public – Age minimum : 6 et Age maximum : 12

Concert & lutherie d’objets sauvages On ne sait pas très bien d’où vient RédèR Nouhaj… Homme de plusieurs folklores, il manie son violon comme le bûcheron sa hache : avec précision, humilité et gratitude pour l’arbre coupé. Du Caucase où il fût plongé pendant un temps certain, le mix des cultures et la mélodie brute. Des plaines bulgares traversées par les transhumances, les folles rythmiques et les costumes à poils longs. De son enfance, la joie des objets sonores improbables. Dans un concert spectaculaire, il nous ouvre les carnets de ses voyages imaginés. Du cinéma pour les oreilles… > Frédéric Jouhannet : violons, grosse caisse, pédalier d’accordéon basse, objets sonores Jeune public à partir de 6 ans Durée : 50 min. Ouverture des portes à 16h45 – Concert à 17h

Pannonica Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 72 10 10 https://www.pannonica.com/



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