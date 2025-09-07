Réderie à Longpré les Corps Saints Longpré-les-Corps-Saints
Longpré-les-Corps-Saints Somme
Tarif : – –
Début : 2025-09-07
fin : 2025-09-07
Droit d’inscription 2€ le mètre
Environ 100 exposants
Buvette et restauration sur place
Organisée par le Syndicat d’Initiative .
Longpré-les-Corps-Saints 80510 Somme Hauts-de-France +33 6 03 27 42 88
