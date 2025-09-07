Réderie à Longpré les Corps Saints Longpré-les-Corps-Saints

Réderie à Longpré les Corps Saints

Longpré-les-Corps-Saints Somme

Début : 2025-09-07

fin : 2025-09-07

2025-09-07

Droit d’inscription 2€ le mètre

Environ 100 exposants

Buvette et restauration sur place

Organisée par le Syndicat d’Initiative .

Longpré-les-Corps-Saints 80510 Somme Hauts-de-France +33 6 03 27 42 88

