Réderie de printemps

Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 05:00:00

fin : 2026-04-19 18:30:00

Date(s) :

2026-04-19

La réderie d’Amiens (vide-grenier) est devenue la deuxième plus importante manifestation du genre, après la braderie de Lille, avec plus de 80 000 visiteurs.

Dimanche 19 avril 2026, Amiens s’éveillera dans l’ambiance festive de sa traditionnelle réderie de printemps. Un dimanche de réderie à Amiens commence tôt si l’on veut dénicher la bonne affaire, 51 rues (soit 15 000 m²), sont envahies par des chineurs venus de la région mais aussi d’Allemagne, de Belgique, des Pays-Bas, du Canada, d’Italie, et même d’Australie !

Dès cinq heures du matin, ce sont pas moins de 500 professionnels et 1 500 particuliers venus de toute la France qui montent, organisent des étals dignes de la caverne d’Ali Baba…

Pour réserver votre emplacement

Association des Commerçants du Quartier des Halles 03 22 22 39 81

Fédération des Associations des Commerçants d’Amiens 03 22 72 14 09

Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 22 39 81

English :

The réderie d’Amiens (garage sale) has become the second biggest event of its kind, after the braderie de Lille, with over 80,000 visitors.

On Sunday, April 19, 2026, Amiens will wake up to the festive atmosphere of its traditional spring réderie. An Amiens réderie Sunday starts early if you’re looking for a bargain, with 51 streets (15,000 m²) invaded by bargain-hunters from the region, Germany, Belgium, the Netherlands, Canada, Italy and even Australia!

From five in the morning, no fewer than 500 professionals and 1,500 private individuals from all over France set up stalls worthy of Ali Baba?s cavern…

To reserve your stall:

Association des Commerçants du Quartier des Halles 03 22 22 39 81

Fédération des Associations des Commerçants d?Amiens 03 22 72 14 09

L’événement Réderie de printemps Amiens a été mis à jour le 2006-10-12 par OT D’AMIENS