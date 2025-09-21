Réderie Saint-Léger-les-Domart Saint-Léger-lès-Domart
rue du marais Saint-Léger-lès-Domart Somme
Début : 2025-09-21 06:30:00
Le Club de Football « E.S.H. » de Saint-Léger-lès-Domart organise sa réderie le dimanche 21 Septembre 2025 à partir du 6H30 dans la rue du Marais de Saint-Léger-lès-Domart.
Inscription au stade d’Harondel sur formulaire les lundis, mardis et jeudis.
Exposants particuliers = 5 €/3 m
Buvette et restauration (foodtruck) sur place.
Venez nombreux ! .
rue du marais Saint-Léger-lès-Domart 80780 Somme Hauts-de-France +33 3 22 52 66 25 mairie.saint-leger-les-domart@laposte.net
