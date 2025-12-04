Rediffusion ballet Casse-Noisette 4 Cinémas Theatre Vernon

Rediffusion ballet Casse-Noisette

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon Eure

Début : 2026-01-04 19:30:00

2026-01-04

Au programme

Le magnifique ballet Casse-Noisette , interprété par The Royal Ballet, une adaptation émouvante et visuellement éblouissante du célèbre conte.

Synopsis:

Le magicien Monsieur Drosselmeyer doit porter secours à son neveu Hans-Peter qui a été transformé en casse-noisette. Pour avoir une chance de le sauver, le Casse-Noisette doit vaincre le Roi des Souris et trouver une jeune fille qui l’aimera. Une lueur d’espoir apparaît sous les traits de la jeune Clara que Drosselmeyer rencontre lors d’un réveillon de Noël. Un soupçon de magie, et l’agréable réveillon de Noël se transforme en aventure merveilleuse. Casse-Noisette, de Peter Wright, enchante les spectateurs depuis sa première représentation en 1984 par la compagnie. Les mélodies les plus connues de Tchaïkovski associées aux décors resplendissants de Julia Trevelyan Oman feront sans aucun doute de Casse-Noisette une friandise festive et étincelante appréciée par toute la famille. .

