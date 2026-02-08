Rediffusion ballet Giselle Rue Sellenick Les Andelys

Rediffusion ballet Giselle

Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 19:30:00

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07

Synopsis

La paysanne Giselle tombe amoureuse d’Albrecht. Lorsqu’elle découvre que c’est un aristocrate fiancé à une autre femme, elle se suicide, désespérée. Son âme rejoint les Wilis, esprits vengeurs de femmes déterminées à forcer tous les hommes qui croisent leur chemin à danser jusqu’à la mort. Rongé par un sentiment de culpabilité, Albrecht se rend sur la tombe de Giselle où il doit affronter les Wilis ainsi que le fantôme de Giselle. Créée en 1985, la production, par Peter Wright, de ce ballet romantique typique du genre est un classique du répertoire du Royal Ballet. Porté par la musique évocatrice d’Adolphe Adam, dans des décors suggestifs conçus par John Macfarlane, Giselle dépeint les royaumes matériel et éthéré dans un monde où se mêlent amour, trahison et rédemption. .

Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys 27700 Eure Normandie

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English : Rediffusion ballet Giselle

L’événement Rediffusion ballet Giselle Les Andelys a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération