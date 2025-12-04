Redifusion ballet Casse-Noisette Rue Sellenick Les Andelys
Redifusion ballet Casse-Noisette Rue Sellenick Les Andelys dimanche 4 janvier 2026.
Redifusion ballet Casse-Noisette
Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-04 19:30:00
fin : 2026-01-04
Date(s) :
2026-01-04
Venez découvrir la rediffusion du ballet Casse-Noisette
Synopsis
Le magicien Monsieur Drosselmeyer doit porter secours à son neveu Hans-Peter qui a été transformé en casse-noisette. Pour avoir une chance de le sauver, le Casse-Noisette doit vaincre le Roi des Souris et trouver une jeune fille qui l’aimera. Une lueur d’espoir apparaît sous les traits de la jeune Clara que Drosselmeyer rencontre lors d’un réveillon de Noël. Un soupçon de magie, et l’agréable réveillon de Noël se transforme en aventure merveilleuse. Casse-Noisette, de Peter Wright, enchante les spectateurs depuis sa première représentation en 1984 par la compagnie. Les mélodies les plus connues de Tchaïkovski associées aux décors resplendissants de Julia Trevelyan Oman feront sans aucun doute de Casse-Noisette une friandise festive et étincelante appréciée par toute la famille. .
Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys 27700 Eure Normandie
English : Redifusion ballet Casse-Noisette
L’événement Redifusion ballet Casse-Noisette Les Andelys a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération