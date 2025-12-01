Redifusion ballet Cendrillon Rue Sellenick Les Andelys

Redifusion ballet Cendrillon

Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-18 19:30:00

fin : 2025-12-18

Date(s) :

2025-12-18

Venez découvrir la rediffusion du ballet Cendrillon

Synopsis

Obligée de rester à la maison et exploitée par ses belles-sœurs trop gâtées, Cendrillon mène une vie ennuyeuse et triste, jusqu’au jour où elle vient en aide à une femme mystérieuse… Un soupçon de magie, et la voilà transportée dans un nouveau monde éthéré, où des fées apportent les fruits de saison, des citrouilles se transforment en carrosses, et où le grand amour l’attend. Ce ballet enchanteur du chorégraphe fondateur du Royal Ballet Frederick Ashton est une véritable expérience pour toute la famille. Il vous transportera dans un monde féérique saupoudré de poussière magique, où les rêves deviennent réalité. .

Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys 27700 Eure Normandie

English : Redifusion ballet Cendrillon

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Redifusion ballet Cendrillon Les Andelys a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération