Redifusion ballet La Fille mal gardée Rue Sellenick Les Andelys

Cinéma Le Palace Les Andelys

Venez découvrir la rediffusion du ballet La fille mal gardée

Synopsis

Lise, fille unique de la veuve Simone, est amoureuse du jeune fermier Colas, mais sa mère nourrit des projets beaucoup plus ambitieux pour elle. Simone espère la marier à Alain, le fils du riche propriétaire Thomas. Voulant à tout prix épouser Colas plutôt qu’Alain, Lise parvient à déjouer les plans de sa mère. 65 ans après sa première représentation, The Royal Ballet présente La Fille mal gardée de Frederick Ashton. Ce portrait affectueux de la vie rurale, associant bonne humeur enthousiaste et chorégraphie au talent inventif, est sans conteste une letter d’amour écrite par Ashton à la campagne anglaise. La Fille mal gardée nous emporte dans un bonheur bucolique grâce à la musique joyeuse de Ferdinand Hérold et aux décors colorés d’Osbert Lancaster. .

