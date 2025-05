Redore ton blason ! – Le Lieu Unique – Lieu Unique (le) Nantes, 7 juin 2025 16:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-07 16:00 – 18:00

Gratuit : non Tout public

Atelier destiné aux amateurs en collaboration avec Léo Watier, artiste plasticien. À la croisée de l’art héraldique, du militantisme et du collage artistique, célébrons ensemble nos identités et nos luttes. Comment ? En créant toute une collection de blasons et de devises LGBTQIA+ et féministes. Pour mieux s’ancrer dans ces sujets, un préambule historique est proposé, ainsi qu’une discussion.

Lieu Unique (le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 14 34 https://www.lelieuunique.com/