Redouane Bougheraba Besançon Micropolis Besançon mercredi 25 février 2026.

Micropolis 3 Boulevard Ouest Besançon Doubs

Début : 2026-02-25 20:30:00

2026-02-25

Redouane a écumé la France, l’Europe, et les autres continents aves son spectacle on m’appelle Marseille . Il a terminé sa tournée en apothéose dans son stade, sur ses terres, au Vélodrome.

Aujourd’hui il revient avec un nouveau show.

Des anecdotes désopilantes il en a beaucoup à vous raconter, il explique son parcours, sa réalité, son aventure incroyable, ses rencontres improbables, toujours avec le même ton, déconcertant et hilarant, celui qui lui est propre, remplit d’impro.

Venez découvrir Redouane Bougheraba Mon premier spectacle .

Micropolis 3 Boulevard Ouest Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

