Redouane Bougheraba

7 Boulevard Lamarck Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-28 20:00:00

fin : 2026-01-28

Date(s) :

2026-01-28

Mon premier spectacle

Redouane a écumé la France, l’Europe, et les autres continents aves son spectacle on m’appelle Marseille . Il a terminé sa tournée en apothéose dans son stade, sur ses terres, au Vélodrome.

Aujourd’hui il revient avec un nouveau show.

Des anecdotes désopilantes il en a beaucoup à vous raconter, il explique son parcours, sa réalité, son aventure incroyable, ses rencontres improbables, toujours avec le même ton, déconcertant et hilarant, celui qui lui est propre, remplit d’impro.

Venez découvrir REDOUANE BOUGHERABA “MON PREMIER SPECTACLE .

7 Boulevard Lamarck Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 47 31 15 33 billetterie@az-prod.com

English :

My first show

German :

Meine erste Show

Italiano :

Il mio primo spettacolo

Espanol :

Mi primer espectáculo

L’événement Redouane Bougheraba Bourges a été mis à jour le 2025-10-18 par BERRY