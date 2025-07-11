REDOUANE BOUGHERABA – CAPITOLE EN CHAMPAGNE Chalons En Champagne
REDOUANE BOUGHERABA Début : 2026-01-08 à 20:00. Tarif : – euros.
JUICY PRODUCTION EN ACCORD AVEC RB LIMITED PRESENTE : REDOUANE BOUGHERABARedouane Bougheraba, le Marseillais puissant mêlant scènes, écrans et réseaux, lance sa première tournée mondiale avec un nouveau spectacle 100% inédit, émotionnellement riche et hilarant. Entre impros affûtées, chambrage complice et punchlines sociétales, il porte l’humour à un tout autre niveau.
CAPITOLE EN CHAMPAGNE AVENUE DU PRESIDENT ROOSEVELT 51000 Chalons En Champagne 51