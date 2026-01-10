Redouane Bougheraba LDLC Arena Décines-Charpieu
LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu Rhône
Tarif : 39 – 39 – EUR
Début : 2026-11-21 20:00:00
2026-11-21
Redouane Bougheraba revient sur scène avec son nouveau show Mon premier spectacle . Des anecdotes désopilantes, il en a beaucoup à vous raconter !
Redouane Bougheraba returns to the stage with his new show Mon premier spectacle . He’s got plenty of hilarious anecdotes to tell you!
