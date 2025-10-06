QUAND ON ARRIVE EN VILLE – SALLE GAVEAU Paris

QUAND ON ARRIVE EN VILLE Début : 2025-12-30 à 20:30. Tarif : – euros.

Jean-Marc Dumontet présente : QUAND ON ARRIVE EN VILLE13 artistes, 7 chanteurs et 6 musiciens font revivre sur scène les chansons de l’Opéra Rock de Michel Berger et de Luc Plamondon. Plus de 45 ans après sa création, les titres cultes résonnent toujours avec la même force : Le Blues du Businessman, Le Monde est Stone, Ziggy, Quand on arrive en ville…Dans l’écrin prestigieux de la Salle Gaveau, cette version concert acoustique allie énergie rock, instants épurés et harmonies envoûtantes. Respectueux, magnifiés, ces airs intemporels rassemblent toutes les générations. Un voyage intense à travers Monopolis, pour chanter, danser, s’émouvoir et partager. Nous, tout ce qu’on veut c’est être heureux !

SALLE GAVEAU 45 RUE LA BOETIE 75008 Paris 75