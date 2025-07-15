Redouane Bougheraba Le Forum Le Mans
Redouane Bougheraba Le Forum Le Mans vendredi 30 janvier 2026.
Redouane Bougheraba
Le Forum 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe
Tarif : 39 – 39 – 55 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30 20:00:00
fin : 2026-01-30
Date(s) :
2026-01-30
Redouane Bougheraba au Forum !
Redouane a écumé la France, l’Europe, et les autres continents avec son spectacle on m’appelle Marseille . Il a terminé sa tournée en apothéose dans son stade, sur ses terres, au Vélodrome.
Aujourd’hui il revient avec un nouveau show.
Des anecdotes désopilantes il en a beaucoup à vous raconter, il explique son parcours, sa réalité, son aventure incroyable, ses rencontres improbables, toujours avec le même ton, déconcertant et hilarant, celui qui lui est propre, remplit d’impro.
Venez découvrir REDOUANE BOUGHERABA “MON PREMIER SPECTACLE
Placement assis numéroté. .
Le Forum 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
