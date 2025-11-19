REDOUANE BOUGHERABA – ZENITH TOULOUSE METROPOLE Toulouse

REDOUANE BOUGHERABA Début : 2026-11-12 à 20:00. Tarif : – euros.

GILBERT COULLIER PRODUCTIONS ET RB IMAGES PRÉSENTENT : REDOUANE BOUGHERABARedouane a écumé la France, l’Europe, et les autres continents aves son spectacle « on m’appelle Marseille ». Il a terminé sa tournée en apothéose dans son stade, sur ses terres, au Vélodrome.Aujourd’hui il revient avec un nouveau show.Des anecdotes désopilantes il en a beaucoup à vous raconter, il explique son parcours, sa réalité, son aventure incroyable, ses rencontres improbables, toujours avec le même ton, déconcertant et hilarant, celui qui lui est propre, remplit d’impro.Venez découvrir REDOUANE BOUGHERABA MON PREMIER SPECTACLE

ZENITH TOULOUSE METROPOLE 11 AVENUE RAYMOND BADIOU 31300 Toulouse 31