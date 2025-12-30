REDOUTABLES LA SCENE PARISIENNE – SALLE 2 Paris

REDOUTABLES Début : 2026-01-31 à 16:30. Tarif : – euros.

REDOUTABLESUn trio dynamite pour une comédie explosive !Très amies dans la vie, trois comédiennes apprennent le soir de leur dernière représentation la trahison de leur metteur en scène : le film qui doit se monter, adapté de leur pièce, se fera sans elles ! Ce film qui leur promettait enfin la gloire ! Dans la grande loge c’est l’incompréhension totale.Bien sûr elles s’adorent mais… chacune veut sauver sa peau… dans une mise en scène de Jean-Luc Moreau, nos trois comédiennes s’en donnent à cœur joie pour un spectacle acide et hilarant !Une comédie d’Isabelle ALEXIS, Sylvie AUDCOEUR, Juliette MEYNIAC et Ariane SÉGUILLONMise en scène : Jean-Luc MOREAUAvec : Ariane SÉGUILLON, Sylvie AUDCOEUR et Juliette MEYNIACAssistante mise en scène : Nell DARMOUNIScénographie : Alissia BLANCHARDMusique : Sylvain MEYNIACPRESSE« Un régal. On adore. » La Provence« Une comédie explosive, grinçante et touchante […] Un trio de choc, plein d’énergie qui s’en donne à cœur joie, la pièce tient le public en haleine. » Vaucluse Matin / Le Dauphiné Libéré« Une farce déjantée qui s’avère redoutablement efficace. » Théâtral Magazine« La naissance d’un succès. » Sorties à Paris« Un petit bijou » Les Noctambules d’Avignon« Un trio réjouissant » Le Billet de Bruno« Comédie hilarante et grinçante. Les comédiennes débordantes d’énergie sont épatantes » Arts Culture Évasions« Une pièce folle ! Complètement déjantée et loufoque aux répliques acerbes et actuelles. Une belle réussite… à mourir de rire ! » FoudartProduction Richard Caillat – Arts Live Entertainment (Licences 2 : PLATESV-R-2022-004294 et 3 : PLATESV-R-2022-004293), en accord avec Victorious Music

LA SCENE PARISIENNE – SALLE 2 34, RUE RICHER 75009 Paris 75