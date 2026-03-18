Réduire la dette publique de la France

Boulevard Paul d’Estournelles de Constant Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 18:00:00

fin : 2026-04-07 19:00:00

Date(s) :

2026-04-07

Depuis 1975, les gouvernements français successifs ont systématiquement dépensé plus que les revenus dont ils disposaient, même en dehors des périodes de crise: sa dette n’a donc cessé de croître, et avec elle les dépenses contraintes liées aux paiements des intérêts. Quelles sont les marges de manœuvre pour redonner aux futurs gouvernements la possibilité d’accroître la part des dépenses choisies?

Conférence animée par François Langot, enseignant-chercheur en économie et directeur adjoint de l’Institut du Risque et de l’Assurance.

Dans le cadre du Printemps de l’esprit critique. .

Boulevard Paul d’Estournelles de Constant Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 83 30 64

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L’événement Réduire la dette publique de la France Le Mans a été mis à jour le 2026-03-18 par CDT72