Réduire les déchets dans mon club sportif (atelier gratuit), Stade du FC Muzolais, Saint-Jean-de-Muzols

Réduire les déchets dans mon club sportif (atelier gratuit) Samedi 21 février, 10h00 Stade du FC Muzolais Ardèche

sur inscription par mail d’ici le 31 janvier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-21T10:00:00+01:00 – 2026-02-21T12:00:00+01:00

Fin : 2026-02-21T10:00:00+01:00 – 2026-02-21T12:00:00+01:00

Atelier animé par Football Écologie France en partenariat avec le SYTRAD :

Et si votre club produisait moins de déchets… tout en gagnant en image, en efficacité et en attractivité ?

Nous avons le plaisir de vous inviter à un atelier gratuit et concret sur le 0 déchet dans les clubs de sport, animé par des experts du SYTRAD et de Football Écologie France

Un temps court, pratique et adapté à la réalité des clubs, pour repartir avec des solutions simples et applicables dès la prochaine saison.

Pourquoi participer ?

Mettre en place des actions 0 déchet simples (buvette, événements, entraînements)

Montrer l’exemple auprès des licenciés, bénévoles et parents

Faciliter l’accès à des labels, aides ou financements

Valoriser l’engagement éco-responsable de votre club (collectivités, sponsors, fédération)

Échanger entre clubs confrontés aux mêmes problématiques

Infos pratiques ⤵️

Stade du FC Muzolais – Chemin de Varogne – 07300 Saint-Jean-de-Muzols

Samedi 21 février – de 10h à 12h

️ Atelier gratuit – ouvert à tous les clubs sportifs

Merci de nous faire un retour sur votre participation d’ici le 31 janvier svp à theo.fleurance@football-ecologie.fr

Stade du FC Muzolais 3 chemin de varogne, 07300 Saint-Jean-de-Muzols Saint-Jean-de-Muzols 07300 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « theo.fleurance@football-ecologie.fr »}] [{« link »: « mailto:theo.fleurance@football-ecologie.fr »}]

Mise en place d’actions en faveur de la réduction des déchets et apprendre à valoriser son engagement éco-responsable.