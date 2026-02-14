Réduire sa facture d’électricité, c’est possible ! avec e-graine Nouvelle-Aquitaine, Maison écocitoyenne, Bordeaux

Réduire sa facture d’électricité, c’est possible ! avec e-graine Nouvelle-Aquitaine Jeudi 19 février, 18h00 Maison écocitoyenne Gironde

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-19T18:00:00+01:00 – 2026-02-19T20:00:00+01:00

Fin : 2026-02-19T18:00:00+01:00 – 2026-02-19T20:00:00+01:00

À partir de 13 ans, accompagné d’un adulte.

Sur inscription.

Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-a-un-atelier »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 24 57 65 20 »}]

Mieux comprendre sa consommation énergétique et découvrir des actions simples et efficaces à mettre en place au sein de son logement pour réduire sa consommation… et sa facture !